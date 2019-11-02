الانتهاء من محطة تحلية نبق بشرم الشيخ نهاية نوفمبر الجاري

قالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى التواصل مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء من المشروعات القومية الخاصة بمياه الشرب الجاري إقامتها بالمحافظة.

وأكدت رئيس قطاع شركة مياه الشرب أنه من المقرر أن يجري الانتهاء من محطة تحلية نبق بمدينة شرم الشيخ في نهاية شهر نوفمبر الجاري بطاقة 6 آلاف متر مكعب يومي، وتضم 18 بئر تغذية بعمق 120 م ط، و5 آبار صرف بعمق 70 م ط، وتتكون المحطة من مبنى إداري وسكني وورشة مخزن وعنبر طلمبات وعنبر للفلاتر بقيمة إجمالية تتخطى 70 مليون جنيه.

وأوضحت أن هذه المحطة ستنهي أزمة المياه بأطراف مدينة شرم الشيخ، وسيجري إنشاء خط مياه جديد بطول 17 كيلو على الطريق الدائري لتوصيل المياه لفرع جامعة الملك سلمان الجاري تنفيذها، ومنطقة الرويسات الجديدة وحي النور ومنطقة سكن العاملين.

وأشارت إلى أنه سيجري ربط الخزان الاستراتيجي بخزان مدينة شرم الشيخ الرئيسي، إضافة إلى البدء في إنشاء المرحلة الثانية لأحواض الصرف الصحي والتي تتضمن 6 خزانات وبحيرات للأكسدة بشرم الشيخ والجزء الثاني من محطة المعالجة.