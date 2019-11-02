على عيسى: القوانين المحفزة للاستثمار أهم نتائج الإصلاح الاقتصادى

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين إن حزمة القوانين الاقتصادية التى اقرتها الحكومة خلال الفترة الاخيرة تعد من أبرز نتائج ثمار خطة الاصلاح الاقتصادى التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأضاف عيسى أن قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية من أهم القوانين التى اقرتها الحكومة لجذب المستثمرين، مشيدا بالحوافز الكبيرة التى اقرتها التشريعات الجديدة للقطاع الخاص والمستثمرين وهو ما ساعدها بشكل كبير على مواجهة التحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وتابع عيسى ان مصر تسير على الطريق الصحيح والدليل على ذلك الاشادات الواسعة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، وتوقعات البنك الدولى وصندوق النقد بتحقيق مصر اعلى معدل نمو فى المنطقة.

وقال عيسى إن الاقتصاد المصرى لديه فرص كبيرة للنجاح والنمو بشكل أكثر خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اعلان مجلس النواب عن حزمة من الحوافز والتشريعات الجديدة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.

ولفت عيسى إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق فى مجالات الصناعة والزراعة، والنقل والبنية الاساسية والطاقة المتجددة ناهيك عن قطاع اللوجستيات.

وقال إن الشباك الواحد ومراكز خدمات المستثمرين التى اطلقتها وزارة الاستثمار من اهم انجازات خطة الاصلاح لما لها من انعكاسات كبيرة على خطوات تسهيل إنشاء الشركات فى مصر.

وتعد قوانين الاستثمار، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، وقانون العربات المتنقلة، وقانون التعاقدات الحكومية، إضافة إلى تعديلات قوانين الشركات وشركات الشخص الواحد، وسوق رأس المال من أهم القوانين التى خرجت إلى النور خلال الفترة الاخيرة.

وشدد عيسى على أهمية هذه القوانين التى تعمل على زيادة التدفقات الاستثمارية وتسهل دخول القطاع الخاص لمجتمع الأعمال، وتعطى طمأنة للمستثمر الأجنبى لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

واوضح أن حل مشكلة دخول وخروج رءوس الاموال الاجنبية كان من أهم الخطوات التى شجعت على الاستثمار فى مصر، وعملت على دفع الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات والتوسعات.