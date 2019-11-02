تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بثمان مباريات قوية، سيكون أبرزها المواجهة المصرية الخالصة، والتي تجمع ليفربول، بقيادة محمد صلاح، مع أستون فيلا، بقيادة الثنائي أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه، في الخامسة مساءً على ملعب فيلا بارك.

ويفتتح مانشستر يونايتد مباريات اليوم في الثانية والنصف عصرًا عندما يحل ضيفًا على فريق بورنموث في ملعب فيتنس فيرست، فيما تقام 5 مواجهات أخرى في الخامسة مساءً، حيث يلتقي أرسنال مع ضيفه وولفرهامبتون على ملعب الإمارات، كما يستضيف مانشستر سيتي فريق ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد، كما يلتقي وست هام يونايتد مع نيوكاسل على ملعب لندن الأولمبي، ويحل نورويتش سيتي ضيفًا على برايتون في ملعب فالمر، ويواجه فريق شيفيلد يونايتد ضيفه بيرنلي على ملعب برامال لين، وتختتم مباريات اليوم في السابعة والنصف مساءً حينما يحل تشيلسي ضيفًا على واتفورد في ملعب فيكارج رود.

ويستطيع تشيلسي، صاحب المركز الرابع برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، الانفراد بالمركز الثالث إذا حقق الفوز على مضيفه واتفورد، صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، فيما يحل ليستر ضيفا على كريستال بالاس غدًا الأحد.

وعلى ملعب فالمر يأمل نورويتش سيتي، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط، في الهروب من المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول المسابقة من خلال الفوز على مضيفه برايتو، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

ويترقب دانيال فارك المدير الفني لنورويتش سيتي حالة حارس المرمى الهولندي تيم كرول بعد الأشعة التي أجراها على ركبته حيث تعرض للإصابة خلال المباراة أمام مانشستر يونايتد مطلع هذا الأسبوع.

وقال فارك: «أتمنى ألا تكون الإصابة سيئة للغاية، وكان كرول قلقا للغاية لأنها نفس الركبة التي أجرى فيها جراحة الرباط الصليبي. أتمنى ألا تكون سيئة للغاية لأنه لا يستطيع تحمل مزيد من الإصابات».

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي بورنموث، صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة، مع مانشستر يونايتد، صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط، فيما يواجه أرسنال، صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فريق وولفرهامبتون، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، ويستضيف وست هام يونايتد، صاحب المركز العاشر برصيد 13 نقطة، فريق مع نيوكاسل صاحب المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط، وأخيرًا يحل بيرنلي، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، شيفًا على شيفيلد يونايتد، صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة.