الخطوط الجوية الكويتية تكشف عن استلام طائرة «ايه 320 نيو» في ديسمبر المقبل

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، إن الخطوط الكويتية ستتسلم طائرة من طراز (ايه 320 نيو) في شهر ديسمبر المقبل وثلاث طائرات في عام 2020 وذلك حسب جداول استلام الطائرات المتفق عليها من شركة (إيرباص).

وأضاف الجاسم، في بيان صحفي اليوم السبت بمناسبة وصول طائرة (الجهراء) التي استلمتها الشركة امس الجمعة وهي الثانية ضمن 15 طائرة من نفس النوع ، أن الخطوط الكويتية منفتحة على امكانية التوسع في أعداد الركاب وخدمات الشحن والوجهات التي يفضلها المسافرون.

وذكر أن استلام الطائرة الجديدة (الجهراء) يأتي ضمن صفقة 28 طائرة تم شراؤها من مصنع ايرباص عام 2014، لافتا في الوقت ذاته إلى أن (الكويتية) ستتسلم طائرات اخرى من طراز ايرباص (ايه 330) بالتتابع حتى عام 2026.

وأوضح أن الطائرات الجديدة تتضمن أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل، لافتا إلى أنها صممت للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود كما أنها تتسع لنقل 134 راكبا موزعين على درجتي رجال الأعمالوالسياحية.

وأشار إلى أن الطائرة لديها الامكانية لنقل الشحن بما يقارب 5ر9 طن، موضحا أن الطائرة توفر 20 بالمئة من استهلاك الوقود، كما تقل تكاليف صيانة هيكلها بنسبة 5 بالمئة إضافة إلى انخفاض تكاليفها التشغيلية بنسبة 14 بالمئة.