ترامب يختار وزيرا جديدا للأمن الداخلي بالوكالة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اختار مسؤولا جديدا ليخلف كيفن ماكالينان في منصب وزير الأمن الداخلي بالوكالة، والذي يعتبر موقعا مركزيا في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال ترامب ردا على تقارير تفيد بأن تشاد وولف سيحل محل ماكالينان - وفقا لقناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية - "سنرى ما سيحدث، نحن لدينا أشخاص رائعون".

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي: "مثلما أكد الرئيس ترامب، كيفن ماكالينان أدى عملا رائعا، وسيغادر منصبه بعد يوم المحاربين القدامى (11 نوفمبر الجاري).. وبعد مغادرته سيكون تشاد وولف وزيرا بالوكالة".

ومنذ حملة ترامب الانتخابية للرئاسة عام 2016، شكلت مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد المحاور الرئيسية، لكن إدارته تواجه حاليا انتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب سياستها في مجال الهجرة.

وكان وولف أحد كبار مساعدي وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستشن نيلسن التي استقالت من منصبها في أبريل الماضي دون إبداء أسباب، لكنه لم يكن له أي أعمال بارزة خلال فترة وجوده بالإدارة.