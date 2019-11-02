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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على مواقع بقطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني، وأصيب 3 آخرون، فجر السبت، إثر غارات شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة.