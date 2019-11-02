ميركل تختتم زيارة للهند بالتركيز على التعاون الاقتصادي

تختتم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، زيارة استمرت يومين إلى الهند بالتركيز على التعاون الاقتصادي ووسائل النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وفي الصباح، تلقي المستشارة كلمة أمام غرفة التجارة الهندية الألمانية في نيودلهي، ويتردد رجال الأعمال الألمان إلى حد ما في الاستثمار في الهند بسبب الروتين في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وبعد ذلك، تزور ميركل مصنعا لشركة "كونتيننتال" الألمانية لصناعة قطع غيار السيارات، ويعمل بشركة "كونتيننتال" الموجودة في الهند منذ 10 أعوام أكثر من 8 آلاف موظف في 15 موقعا.

وتشمل هذه المواقع ثمانية مصانع ومركزا للتنمية التكنولوجية للأبحاث العالمية.

وفي ختام زياتها للعاصمة الهندية، تزور ميركل محطة للمترو تعمل بالطاقة الشمسية.