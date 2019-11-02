علامات تكشف إصابة طفلك بالسكر

في بعض الأحيان يكون الطفل مصابا بالسكر دون أن يدري الوالدين بذلك، ما يعرض حياته للخطر إذا تناول أطعمة محلاة ترفع من مستوى السكر في الجسم، فيضطر إلى تناول علاج الأنسولين ما تبقى له من العمر.

وحسبما ذكر موقع "medical news today"، فإن أعراض إصابة الأطفال بالسكر من النوع الأول، هى عبارة عن زيادة في العطش والتبول أو التبول اللاإرادي والجوع وفقدان الوزن والإعياء الشديد في الجسم.

كما تتركز أعراض السكر من الدرجة الأولى على رائحة غريبة أثناء التنفس، وعدم وضوح في الرؤية بجانب فقدان الوزن والأرق.

أما إذا كان الطفل مصابا بمرض السكر من الفئة الثانية، فإن الأعراض التي ستظهر عليه تشمل حكة في الأعضاء التناسلية وعدم الشفاء السريع من الجروح والخدوش، إضافة إلى جفاف في عدسة العين يتسبب في عدم وضوح الرؤية أغلب الوقت، بجانب ظهور بقع داكنة أو بنية على الجلد في أماكن متفرقة من الجسم.

وإذا كان الطفل يعاني من مرض السكر من نوعه الأول، فإن إهمال الحالة الصحية يؤدي إلى تطور السكر على مدى بضع أسابيع، أما إذا كان من النوع الثاني فالتطور بطئ ويمكن أن يستغرق أشهر.

وعلى الرغم من أن أعراض السكر سواء من الفئة الأولى أو الثانية كثيرة، إلا أغلب الأطفال تظهر لديهم أربعة علامات فقط، في حين يظهر عرض واحد أو اثنين عند بعض الأطفال، لذلك يجب متابعة الحالة الصحية للطفل جيدًا.

وأحيانًا لصغر سن الأطفال، فإن أعراض السكر يمكن أن تتعارض مع أمراض أخرى، لذا يجب عدم القلق من إصابة الطفل بالسكر إلا بعد إجراء فحوصات الدم، ولكن للحيطة والحذر، يجب التقليل من تناول السكريات إلى أن يتم عرض الطفل على الطبيب لفحصه.