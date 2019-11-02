العراق:مقتل متظاهر برصاص القوات الأمنية وسط بغداد

أفاد عضو بمجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية مساء اليوم السبت، بمقتل متظاهر وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال الدكتور علي البياتي، عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إن "متظاهرًا قتل مساء اليوم برصاص القوات الأمنية في ساحة التحرير".

وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد حاليًا تدفق المزيد من المتظاهرين إليها في وقت أعلنت فيه نقابة المعلمين تمديد اعتصامها حتى يوم الخميس المقبل.

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تقليص ساعات حظر التجوال في العاصمة، لإتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.

وذكرت القيادة في بيان أنه "تقرر تقليص ساعات حظر التجوال الليلي ليكون من الساعة الثانية بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحا وحتى إشعار اخر، بدلا من التوقيت السابق الذي يبدأ من الساعة الثانية عشر ليلا".

وأضافت أن "القرار جاء من أجل إتاحة الوقت لعودة المتظاهرين إلى منازلهم وإدامة متطلبات الحياة اليومية في بغداد".

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن فرض حظر للتجوال في العاصمة من الساعة الثانية عشر ليلاً إلى الساعة السادسة صباحًا.