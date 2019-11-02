متظاهرو هونج كونج يهاجمون مقر وكالة شينخوا الصينية

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هاجم المتظاهرون المناهضون للحكومة مساء اليوم السبت (بالتوقيت المحلي ) مكاتب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بهونج كونج والحقوا به اضرارا جسيمة.

وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها الوكالة لمثل هذه الأفعال في خلال المظاهرات المستمرة منذ خمسة أشهر في المدينة ذات الحكم شبه الذاتي.

حطم المتظاهرون الأبواب الزجاجية ورشوا طلاء أحمر على الجدران وأشعلوا النيران داخل مدخل المبنى.

ومن ناحية أخرى، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في مقاطعات عدة عبر المدينة.