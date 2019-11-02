نقلت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية عن السلطات المحلية قولها يوم السبت، إن عدد قتلى حادث إطلاق النار في حفل بمناسبة عيد كل القديسين (الهالوين) في شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفع إلى خمسة بعدما لقي شخص آخر حتفه متأثرا بإصابته.

ولا تزال شرطة مقاطعة كونترا كوستا تبحث عن مهاجم واحد على الأقل أطلق الرصاص في الحادث الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس خلال حفل بأحد المنازل حضره ما يزيد على مئة شخص.

ولم تكشف السلطات بعد عن هوية أي من القتلى أو المشتبه بهم. وذكرت صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل أن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث.