الأمم المتحدة تصوت الأسبوع المقبل على مقترح روسي بنقل مقر لجنة بالجمعية العامة خارج أمريكا

أعلن نائب الممثل الدائم لروسيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أندريه بيلوسوف اليوم / السبت / أنه من المقرر أن تصوت الأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار اقترحته موسكو بشأن نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة المكلفة بنزع السلاح من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى .

وقال بيلوسوف في تصريحات - نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الأماكن المقترحة لأن تكون بديلا لنيويورك لهذه المؤسسة هي فيينا وجنيف".

وقررت روسيا تقديم اقتراح للمطالبة بنقل مقر اللجنة الأولى للجمعية العامة المكلفة بنزع السلاح من نيويورك إلى مكان آخر، بعد منع الولايات المتحدة 18 دبلوماسيا روسيا من المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي افتتحت في سبتمبر الماضي .