«الفضاء الروسية»: صاروخ «أنجارا» صديق البيئة سيحل محل «بروتون» عام 2024

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" إن صواريخ (بروتون) الحاملة الثقيلة سيتم إحلالها بشكل كامل بمركبات الإطلاق الثقيلة "أنجارا" الصديقة للبيئة في غضون خمس سنوات.

وقال المكتب الصحفي لـ"روسكوزموس" - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك الروسية) اليوم السبت - "إن إدارة روسكوسموس تعتبر إطلاق عملية إنتاج وحدات صاروخية عالمية من طراز "أنجارا" في موقع إنتاج أومسك أولوية للوكالة، وفي عام 2024، سيتم إحلال صواريخ (أنجارا) بشكل كامل محل صواريخ بروتون".. مضيفا "أنه يجرى في الوقت الحالي الإعداد لاستئناف اختبارات الطيران لهذه الصواريخ الواعدة".

يذكر أن "أنجارا" هو أسطول للصواريخ الفضائية الروسية الواعدة يضم الصواريخ الخفيفة والثقيلة وفائقة الثقل، وتقوم روسيا بتطويره منذ ما يزيد على عقدين من الزمان.