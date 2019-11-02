ضبط متهم هرب من محكمة كوم أمبو منذ أسبوع

نجح رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، برئاسة الرائد كريم أبو العباس، اليوم، في القبض على المتهم الذي تمكن من الهرب أثناء التحقيقات من سرايا النيابة بمحكمة كوم أمبو منذ أسبوع.

كان إخطار وصل للواء حمدي هاشم مدير المباحث، يفيد بتمكن متهم في قضية مخدرات من الهرب من المحكمة بعد صدور قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوة من مباحث المركز انتقلت إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين أن المتهم عقب انتهاء تحقيقات النيابة طلب دخول الحمام، وفي غفلة من الحرس المنوط بالحراسة هرب مستخدما المواسير الخاصة بالحمام.

وتوجهت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد كريم أبو العباس، إلى مسقط رأس المتهم بمنطقة الكاجوج لمحاولة القبض عليه.

يأتي ذلك فيما قرر اللواء مدير أمن أسوان وقف الضابط وطقم الحرس المنوط بحراسة المتهم عن العمل؛ لحين التحقيق في الواقعة.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم متواجد في إحدى المناطق بقرية سلوا قبلي، حيث تمكن النقيب أحمد إسماعيل معاون المباحث، من القبض عليه واحتجازه بديوان المركز؛ تمهيدا لعرضه على النيابة.

يذكر أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قبضت على المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق؛ حتى تمكن من الهرب من سرايا النيابة بمحكمة كوم أمبو في أسوان.