قائد القوات البحرية: نعمل في تجانس تام لصالح القضاء نهائيا على الهجرة غير الشرعية

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن الدولة تحركت لمواجهة ملف الهجرة غير الشرعية بسن تشريع قانوني قوي لـ«وأد هذه الظاهرة»، بحسب تعبيره.

وأضاف خلال لقاء أذيع عبر فضائية «Ten»، مساء السبت، أن القوات المسلحة «تعمل في تجانس تام لصالح القضاء نهائيًا على الهجرة غير الشرعية»، لافتًا إلى أن نسبة الهجرة الغير شرعية من مصر، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، هبطت إلى 0% اعتبارًا من سبتمبر 2016، على حد قوله.

وأوضح أن النسبة تعكس الإنجاز المتحقق بتحول مصر من الدول التي تصدر الهجرة الغير شرعية إلى دولة ليس لديها هجرة غير شرعية على الإطلاق، مؤكدًا حرص القوات البحرية على الاستمرار في الحفاظ على هذا الإنجاز ومقدرات مصر الاقتصادية وتأمين مصادر الثروة والروافد.

وأردف: «نطمئن الشعب المصري والمحبين لمصر أن لديكم قوة بحرية ساهرة على أمن وسلامة مصر وأمن وسلامة مقدراتها الاقتصادية».