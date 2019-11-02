تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لحزب الله

أغلقت إدارة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، الحساب الرسمي لقناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، بسبب مخالفة قواعد الموقع، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها.