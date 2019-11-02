 تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لحزب الله - بوابة الشروق
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تويتر يغلق حساب قناة المنار التابعة لحزب الله

محمد عبد الجليل
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:27 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:27 م

أغلقت إدارة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم السبت، الحساب الرسمي لقناة "المنار" التابعة لحزب الله اللبناني، بسبب مخالفة قواعد الموقع، وفقًا لما أوردته فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها.

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