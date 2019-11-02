تكتسب بعض النساء وزنًا زائدًا من وقتًا لآخر، نتيجة الحمل والرضاعة والجلوس في المنزل وعدم ممارسة التمارين الرياضة، وهذا يجعلها تتعرض للسخرية من البعض لمظهرها الذي تغير بعد زيادة الوزن، ويمكن أن يشعرها ذلك بالإحراج وحالة نفسية سيئة من عدم امتلاك جسد ممشوق.

وإذا كنتِ تتعرضين للتنمر والسخرية بسبب وزنك، نقدم لكِ عدة نصائح تساعدك في التصرف- حسبما ذكرها موقع "todaysparent".

1- من هو السائل

عليكِ تحديد ردك على حسب قرب الشخص الذي تتعرضين للسخرية منه، فإذا كان شخص غريب يمكنك الابتسام فقط وتفادي الرد أو قول أنك تشعرين أنكِ بأحسن حال حاليًا فهذا سيتسبب في إحراج الطرف الثاني بشكل غير مباشر، أما إذا كان قريب فيمنككِ شرح سبب زيادة وزنك بهدوء دون انفعال أو عصبية من السؤال.

2- الفكاهة

حاولي تجاهل التعليقات والرد بفكاهة أو تشتيت الحديث حتى يشعر الطرف الآخر أن حديثه غير مرحب به.

ويمكن في هذا الوقت قول نكتة طريفة لتغيير مسار الحديث أو التكلم عن موضوع ذو اهتمام مشترك بينكم.

3- عيوب الطرف الآخر

كل شخص يمتلك عيوب لا شك في ذلك، وعليكِ التفكير في هذا الطريق حينما تجدي أن هناك شخصًا يسخر من زيادة وزنك، لأن حديثك هو عيوبه هو أيضًا يجعله يشعر بالإحراج ويصمت ويقرر أن يحسن من معاملته لكِ.

4- الابتعاد عن هذا الشخص

إذا كان الشخص الذي يطلق عليكِ ألفاظ ساخرة بسبب وزنك الزائد غير مهم في حياتكِ، فيمكنك الابتعاد عنه وعدم التعامل مرة ثانية معه أو جعل العلاقة سطحية بينكم.