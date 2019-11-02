 نوري المالكي وبرهم صالح يؤكدان ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 4:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

نوري المالكي وبرهم صالح يؤكدان ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات في العراق

أ ش أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:29 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:29 م

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس "ائتلاف دولة القانون " نوري المالكي، اليوم /السبت/ ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، وعدم الإخلال بالأمن ، وعمل مؤسسات الدولة.

وذكر مكتب المالكي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية اليوم - أن رئيس "ائتلاف دولة القانون " استقبل بمكتبه اليوم ، الرئيس برهم صالح ، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، واستعراض الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في تلبية مطالب المتظاهرين.

وشدد الجانبان - حسب البيان - على ضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات ، وعدم الإخلال بالأمن ، والحيلولة دون استمرار حالة الشلل التي أصابت مؤسسات الدولة ، والمدارس ، والجامعات ، وشركات النفط والموانئ، ، والإسراع في تنفيذ أجندة الإصلاح التي أعلنت عنها الحكومة وحازت على ثقة ممثلي الشعب في مجلس النواب.

وطالبا القوى السياسية بدعم الحكومة ، وضرورة تحلي الجميع بالوعي لتفويت الفرصة على من أسماهم ب "أعداء الوطن".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك