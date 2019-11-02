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بالفيديو.. غارات فرنسية على مواقع لداعش في العراق

نور رشوان
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:50 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 2:50 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء السبت، مقطع فيديو يرصد غارات شنتها طائرات حربية فرنسية، على مخابئ لتنظيم داعش الإرهابي، في العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن قيام طائرات حربية تابعة لها، باستهداف مخابئ لتنظيم داعش في شمال شرق العراق.


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