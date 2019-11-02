يمينيون متطرفون يهددون سياسيا من حزب الخضر الألماني بالقتل

تلقى السياسي في حزب الخضر الألماني، جيم أوزدمير، بريدا إلكترونيا من يمينيين متطرفيين يحوي تهديدا محددا بالقتل.

وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة اليوم السبت أن أوزدمير يأتي اسمه على رأس قائمة الموت، التي وضعتها جماعة تحمل اسم "قسم الأسلحة النووية- ألمانيا"، وأرسلتها إلى مكتب العضو في البرلمان الألماني المنحدر من أصول تركية، في نهاية تشرين أكتوبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هناك جماعة يمينية متطرفة في الولايات المتحدة تحمل اسم "قسم الأسلحة النووية".

وجاء في البريد، بحسب الصحف: "نخطط حاليا كيف ومتى سنعدمكم، هل في المظاهرة المقبلة؟ أم سنتربص بكم أمام منزلكم؟".

وسلم الرئيس السابق لحزب الخضر /54 عاما/ البريد لشرطة البرلمان الألماني والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية.

وكان أوزدمير تلقى تهديدات في الماضي من قوميين متطرفين أتراك بسبب انتقاده الحاد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو يتمتع منذ فترة على بحراسة شخصية.

وأشار مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي ردا على استفسار من الصحف بوجه عام إلى بيان أصدره العام الماضي، وأوضح أن "الخطورة التي تشكلها جرائم العنف الإرهابي اليميني واليميني المتطرف في ألمانيا لا تزال كما هي في مستوى مرتفع، حتى عقب إعلان وجود فرع ألماني لجماعة (قسم الأسلحة النووية)".

وقال أوزدمير للصحف: "يمكنني الوثوق في الحماية المرافقة من جانب المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، لكن ماذا عن كافة الساسة المحليين والمنخرطين في الأعمال التطوعية، الذين يلاقون معاداة وليس لديهم حراسة شخصية؟"، مضيفا أنه يتعين أن يكون من المتاح الدفاع عن مجتمع منفتح في كل مكان، دون تلقي تعليقات كراهية على شبكات التواصل الاجتماعي.