اليونان : عمدة وسكان جزيرة كوس يمنعون سفينة من إنزال 75 مهاجرا

منع سكان جزيرة (كوس) اليونانية وعلى رأسهم عمدتها، اليوم السبت، إنزال نحو 75 مهاجرا وصلوا على متن سفينة ركاب في رحلة كان مُخططا لها في وقت مبكر من اليوم.

وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية أن عمدة الجزيرة والعديد من سكانها المحتجين على وصول المزيد من اللاجئين، منعوا إنزال المهاجرين في ميناء الجزيرة واستخدموا سيارات البلدية لعرقلة عملية الإنزال ولم يسمحوا بالنزول في النهاية سوى لاثنين من أصل 77 مهاجرا كانوا على متن السفينة.

وتابعت السفينة ، التي كانت تنقل المهاجرين من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية ، طريقها إلى ميناء بيريوس في البر الرئيسي لليونان.

وقال عمدة الجزيرة ثيودوسيس نيكيتاراس : "إنه لن يسمح بنقل المزيد من المهاجرين من جزر أخرى إلى كوس التي تستضيف بالفعل 4 آلاف و500 مهاجر".. مطالبا الدولة بنقل بعض المهاجرين من البؤرة المكتظة بهم على الجزيرة..مؤكدا ضرورة التعامل مع طالبي اللجوء بسرعة ونقلهم إلى البر الرئيسي.

يذكر أن جزيرة (كوس) من بين الجزر اليونانية التي تضم مخيمات مكتظة باللاجئين وتعمل الحكومة اليونانية حاليا على نقل طالبي اللجوء من المخيمات بالجزر إلى البر الرئيسي في سياسة أعلنتها في أغسطس الماضي ضمن إجراءات تهدف لمواجهة تصاعد تدفق المهاجرين واللاجئين من تركيا.