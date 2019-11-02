الشرطة البريطانية: الجثث الـ39 التي عثر عليها في شاحنة التبريد تعود لمواطنين فيتناميين

قالت الشرطة في مقاطعة إسيكس البريطانية إن الـ 39 جثة، التي تم العثور عليها في الثالث والعشرين من أكتوبر المنصرم في شاحنة تبريد، هي لمواطنين من فيتنام.

وأفادت السلطات أنها تجري اتصالات مباشرة مع عائلات الضحايا المهاجرين الذين كانوا في طريقهم لبريطانيا، حسبما ذكرت صحيفة (مترو) البريطانية.

وكانت الشرطة قد اعتقدت خطأ في وقت سابق أن الضحايا صينيون.. إلا أن عددا من الفيتناميين تواصلوا مع جماعات حقوقية قائلين إن أحبة لهم فُقدوا في طريقهم إلى المملكة المتحدة في نفس التوقيت الذي اكتشفت فيه السلطات أمر شاحنة التبريد وما تضمه من جثث.

وقالت شرطة المقاطعة إنها تتعاون مع قاضي التحقيق الجنائي والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة لتحديد هوية الضحايا كلّ على حدة.

وأضافت أنها "حتى اللحظة، تعتقد أن الضحايا فيتناميون"، مؤكدة أنها تتواصل رسميا مع الحكومة الفيتنامية.

وعزت الشرطة بُطء البتّ في هوية الضحايا، إلى أن أدلة تُجمَع من حول العالم".

واعتقلت الشرطة إيمون هاريسون، 23 عاما، وهو سائق شاحنات من ايرلندا الشمالية، واتهمته بقتل الـ 39 مهاجرا. وهذا هو السائق الثاني الذي يتم القبض عليه للاشتباه به في نفس الواقعة بعد موريس روبنسون، 25 عاما، الذي كانت الشرطة ألقت القبض عليه يوم 23 أكتوبر المنصرم.