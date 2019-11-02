الديمقراطية الأمريكية كامالا هاريس تغلق 3 من 4 مكاتب لحملتها الانتخابية في نيوهامشير

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أغلقت عضوة مجلس الشيوخ كامالا هاريس، الطامحة لنيل ترشيح حزبها الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، ثلاثة من مكاتب حملتها الانتخابية الأربعة في نيو هامشير.

جاء ذلك حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن مصدر مطلع دون الكشف عن هويته.

ومن المقرر أن تجرى ولاية نيوهامشير السباق الثاني بين المرشحين الديمقراطيين لخوض انتخابات الرئاسة 2020 بعد المنافسة التي ستجرى في ولاية إيوا .

وقال المصدر إن إغلاق المكاتب الثلاثة يرجع بصورة جزئية إلى نقل موارد كامالا هاريس المالية إلى ولاية إيوا لتمويل مكاتبها الانتخابية هناك، كما يعود هذا الأمر أيضًا إلى ضغوط وقيود مالية تواجهها هاريس.

واعتبرت بلومبرج تلك الخطوة بأنها "صفعة لحملتها الانتخابية".

وكان السياسي الديمقراطي بيتو أورورك قد أعلن يوم الجمعة انسحابه من انتخابات حزبه التمهيدية لخوض سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال النائب السابق عن ولاية تكساس على موقع "ميديم" الإلكتروني "خدمتي لبلادي لن تكون كمرشح أو معين". مضيفًا أن حملته تفتقر إلى "وسائل المضي قدما بنجاح".

وكتب أورورك "دعونا نواصل الدفاع بشجاعة عن المسائل والقضايا التي تجمعنا معا.. سواء كانت إنهاء وباء عنف الأسلحة أو تفكيك العنصرية الهيكلية أو النجاح في مواجهة تغير المناخ قبل فوات الأوان.. سنواصل التنظيم والتعبئة والعمل لتحقيق مصالح أمريكا".

وأعلن أورورك (47 عامًا) عن دعمه لأي مرشح يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، قائلا إن "أي مرشح منهم سيخدمنا جيدا".