طاقم تحكيم مباراة المصري وبطل سيشل يؤدي مرانا خفيفا ببرج العرب

أدى طاقم التحكيم الدولي البوركينابي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونيدرالية الإفريقية والتي تجمع بين المصري وفريق كوت دي أور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب مرانا خفيفا على ملعب المباراة .

يذكر أن الطاقم التحكيمي البوركينابي المكون من بوريما سانوجو، حكمًا للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو، مساعدًا أول وايسيبيري ياميجو، مساعدًا ثانيًا وحميدو ديرو، حكمًا رابعًا وصل مساء أمس وتم استقبالهم من قبل مسئولي النادي المصري.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر التنسيقي بين مسئولي الفريقين برئاسة السوداني أومورهو سيستيليو مراقب المباراة في السادسة من مساء اليوم .