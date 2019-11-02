أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى 16 نوفمبر الجاري، بعد جلسة شهدت تقديم دفاع البشير طلبات إلى هيئة المحكمة.

وحضر البشير إلى جلسة المحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، وسط تشديد الإجراءات الأمنية.

ويواجه البشير تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية.

وقال المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول، إن شاهد النفي غاب عن حضور جلسة اليوم، لسفره خارج البلاد.

وأضاف الجعلي، في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة، أن الدفاع طلب من المحكمة معاينة مكان ضبط الأموال محل القضية، وقدم الدفاع تقريرا صادرا من الأمم المتحدة عن العقوبات الاقتصادية على السودان، طلبت ضمه إلى أوراق القضية.