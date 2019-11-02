يعتاد كثيرون على تناول الفاكهة بعد الوجبات الرئيسية، كنوع من التحلية بعد الأكل، كما أنها الخيار الأفضل لدى البعض في تناولها ليلا وقبل الذهاب إلى النوم؛ اعتقادا منهم أنها تحفز على النوم كما أنها تساعد على إنقاص الوزن على عكس تناول قطعة من الجبن أو الآيس كريم.

وتعتبر الفواكه من الأطعمة الصحية والمغذية ذات المذاق الحلو بشكل طبيعي، ولكن دائما الشىء المثير للجدل هل تناول الفواكه في الليل مفيد أم لا؟

وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" يجب أن يكون هناك فجوة زمنية بين تناول الوجبة والفواكه لأن لكلاهما لهما تأثيرات مختلفة على الجهاز الهضمي، كما أن النظام الطبي ينص على ضرورة تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات على الأقل، وفي حال تم جمع وجبه العشاء والفواكه معا، فإن الجسم يهضم أولا الثمار التي تتبعها الوجبة، الأمر الذي سيؤدي إلى عسر الهضم ولن يتمكن الجسم من امتصاص جميع العناصر الغذائية من الوجبة.

إذا كانت آلام الجوع تزداد قبل النوم، فهذه بعض الفواكه التي يمكنك تناولها كالموز والتفاح والكمثرى وغيرها من الفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية، فثمرة فاكهة طازجة تعد بديلا مغذيا أكثر بكثير من السكريات المضافة غير الصحية والأطعمة الدهنية، وبالرغم من ذلك يجب وضع في الاعتبار أنه يجب تتناول الفاكهة بعد 30 دقيقة على الأقل من تناول الوجبة؛ حتى لا يتأذى الجهاز الهضمي ويستطيع هضم الطعام بشكل صحيح.

كأي نوع من أنواع الطعام، بإمكان الفواكه أن تساهم في زيادة الوزن إذا تم الإفراط في تناولها أو تم إعدادها بشكل غير مناسب، على سبيل المثال هناك البعض لا يتناول الموز طبيعيا، بل يقوم بقليه وإضافة السكر إليه.