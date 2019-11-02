الرئيس التنفيذي لأفغانستان يؤكد ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي لتعزيز السلام في بلاده

أكد الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، ضرورة تكثيف التعاون الإقليمي من أجل تعزيز السلام والاستقرار في بلاده.

وقال عبدالله - خلال الاجتماع الـ"18" لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، وفقا لقناة (طلوع نيوز) الأفغانية - إن التعاون الإقليمي يعد عنصرا رئيسا لسياسات أفغانستان الخارجية والأمنية والاقتصادية التي تبذل الجهود من أجل تعزيز الإجماع الوطني بشأن السلام، معربا عن أمله في تعاون جميع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة الداعمة السلام في هذا الصدد.

وأضاف" إنه من خلال التعاون الإقليمي والتكامل المدروس..فإننا لن نحدد ونستغل الفرص الجديدة للتنمية والنمو عبر منطقتنا الشاسعة والغنية فحسب، بل سنتغلب أيضا على المعوقات الهيكلية ونتعامل مع التحديات المشتركة".

وتابع" إن المشاركة الأفغانية في الانتخابات الرئاسية رغم تهديدات تنظيم (داعش) الإرهابي وطالبان تعد خطوة إلى الأمام نحو

تحقيق السلام في البلاد، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوضع استراتيجية مشتركة أكثر فعالية لمجابهة الإرهاب".