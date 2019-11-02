رئيس النواب العراقي: نعمل لتحقيق مطالب الشعب دون ضغط خارجي

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم /السبت/ أن البرلمان سيعمل بشكل مكثف ومتواصل من أجل تحقيق مطالب الشعب دون ضغط خارجي إقليمي أو دولي أو إرادات شخصية أو حزبية.

وقال الحلبوسي في بيان له - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز العراقية -" إنه في هذه الأيام المصيرية والأحداث المتسارعة ووسط صيحات الإصلاح المتدفقة من المتظاهرين في محافظاتنا في ساحات التآخي والإيثار، نؤكد التزامنا الكامل بالخارطة التي وضعتها المرجعية الدينية الرشيدة التي أثبتت مرة بعد أخرى أنها صمام أمان للعراق، وعنوان وحدته، والمدافع الأمين عن حقوق جميع مكوناته، لذا سيكون المجلس في حالة انعقاد دائم من أجل الإسراع بتنفيذ هذه الخارطة التي نظمت وأكملت مسيرة متطلباتكم بعراق حر ينعم أبناؤه جميعهم في ظله بالخير والرفاهية والأمن والأمان".

وأضاف" سنعمل بجد واجتهاد على إجراء كل التعديلات الدستورية بالشراكة مع ممثلين عن المتظاهرين والنخب والخبراء ممن يعيشون الواقع العراقي بتفاصيله ليحددوا مكامن الخلل ومواطن الإصلاح لتشخيص الخطوات المطلوبة التي توصلنا إلى الإصلاح المنشود".