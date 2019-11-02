مهاتير محمد يدعو إلى وقوف دول رابطة «آسيان» صفا واحدا على الساحة الدولية

أكد مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا اليوم السبت ضرورة وحدة صف دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان» وأن تتحدث بصوت واحد "حتى لا نتعرض لما لا نريده.

وقال مهاتير في كلمة أمام قمة «آسيان» فى العاصمة التايلاندية، بانكوك، نقلت مقتطفات منها اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء، إنه يتعين على دول الرابطة، التي تضم أكثر من 650 مليون نسمة، تعزيز أسواقها ليكون صوتها أقوى على الساحة العالمية.

وأضاف أنه بإمكان دول الرابطة التعلم من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرد على ما تتعرض له، مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة فى الغرب لمقاطعة زيت النخيل الماليزي.

وقال مهاتير:"في حال إقدامكم على خفض وارداتكم من زيت النخيل الماليزى، فإننا سوف نخفض بعض وارداتنا منكم، بنفس القدر... سنفعل مثل ما يفعله ترامب".

وأوضح: "إننا لا نريد الدخول فى حرب تجارية، غير أنه في بعض الأحيان، عندما يقومون بإجراءات لا تروق لنا، فإننا سوف نضطر إلى القيام بما لا يروق لهم، وعلينا أن نتحدث دائما بصوت واحد، وفى حال تحدثت بمفردك ، عندئذ سوف تتعرض لما لا تريد".

وفيما يتعلق بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قال مهاتير إنه يتوقع ان تستمر لخمسة أعوام،"على أسوأ تقدير"، فى حال إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية العام المقبل.