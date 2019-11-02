 بورصة لندن تغلق على ارتفاع - بوابة الشروق
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بورصة لندن تغلق على ارتفاع


نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:37 ص | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:37 ص

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- ارتفاعا بنسبة 0.75%، ما يعادل 54.04 نقطة، ليصل عند مستوى 7302.42 نقطة.


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