بورصة لندن تغلق على ارتفاع

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أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" على ارتفاع.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"- ارتفاعا بنسبة 0.75%، ما يعادل 54.04 نقطة، ليصل عند مستوى 7302.42 نقطة.