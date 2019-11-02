 عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض السورية - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 4:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة في تل أبيض السورية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:27 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:27 م

سقط عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي بسوريا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك