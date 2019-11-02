 حاكم الشارقة يدعم دور النشر المشاركة في معرض الشارقة للكتاب بـ 4.5 مليون درهم - بوابة الشروق
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حاكم الشارقة يدعم دور النشر المشاركة في معرض الشارقة للكتاب بـ 4.5 مليون درهم

سلطان بن محمد القاسمي
سلطان بن محمد القاسمي
أ ش أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 5:48 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 5:48 م

وجه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص 4.5 مليون درهم لاقتناء أحدث إصدارات دور النشر المشاركة في الدورة 38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تزويد مكتبات الشارقة العامة والحكومية بأحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية العربية منها والعالمية.

ويأتي توجيه من أجل ضمان تزويد المكتبات العامة والحكومية والأكاديمية في إمارة الشارقة بمحتوى معرفي وأكاديمي، ورفدها بجديد دور النشر العربية والعالمية، في التاريخ، والأدب والسياسية، والفنون، والعلوم، التكنولوجيا وغيرها من صنوف المعرفة، إذ تُشكل مكتبات الشارقة المعين المرجعي للباحثين والمثقفين والمتخصصين، وطلبة المدارس والجامعات، وجميع المهتمين بالشأن المعرفي في الإمارة، ودولة الإمارات.

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