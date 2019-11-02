غرفة الصناعة والتجارة الألمانية ترحب باستئناف مفاوضات تحرير التجارة مع الهند

رحبت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بتصريحات المستشارة انجيلا ميركل التي تحدثت عن ضرورة بدء محاولة جديدة من أجل التوصل لاتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند.

وقال إريك شفايتسر، رئيس الغرفة، اليوم السبت إن الاقتصاد الألماني يرى أن إعطاء دفعات جديدة لهذه المفاوضات يمثل إشارة مهمة لتعزيز العلاقات.

كانت محادثات إبرام اتفاقية تحرير تجارة بين الطرفين بدأت في 2007، لكنها قُطِعَتْ في 2012.

وكانت ميركل صرحت صباح اليوم خلال الاجتماع السنوي الرئيسي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية-الهندية في نيودلهي بأن هناك إمكانيات جيدة للغاية بالنسبة لتعزيز انخراط الأوساط الاقتصادية الألمانية في الهند، مضيفة أن التعاون الألماني-الهندي لديه إمكانيات مستقبلية تزيد بكثير عن وضعه الحالي، خاصة في مجال تحديث البنية التحتية الهندية وتوسيع خطوط السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة.

وقال شفايتسر إن السوق الهندية لا يزال، من وجهة نظر الشركات الألمانية، أقل من إمكانياته الهائلة " فالسوق الهندية معقد للغاية، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص غالبا ما تواجه هناك متاهة تنظيمية ما يجعلها تخشى تعزيز دورها واستثماراتها في الهند".

وأضاف أن صعوبة العمل في السوق الهندية له سبب آخر يتمثل في أن الشركات الألمانية والأجنبية الأخرى غالبا ما يتم إهمالها في المناقصات العامة في الهند.

ورأى شفايتسر أن " سكان الهند الذين يغلب عليهم الطابع الشبابي والديناميكي ويتميزون بارتباط كبير بالتطورات التكنولوجية يمثلون في المقابل من وجهة نظر الاقتصاد الألماني، الإمكانية العالية لدى الهند للعب دور أكبر".

وقال شفايتسر إن " الشركات الألمانية يسعدها أن تلعب دورا أكبر هنا".

وحسب بيانات الغرفة، تعد الهند في الوقت الراهن رابع أهم شريك تجاري للاقتصاد الألماني في منطقة آسيا-الباسيفيك، خلف الصين واليابان وكوريا الجنوبية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4ر21 مليار يورو في عام 2018.