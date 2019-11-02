افتتح يوم الجمعة الماضية، معرض فني في شارع المعز لدين الله الفاطمي، تحت رعاية وزارة الآثار ومنظمة "اليونسكو"، بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي للقاهرة التاريخية.

وتتضمن فترة إقامة المعرض الذي يستمر حتى 9 نوفمبر الجاري، تنظيم إحدى الشركات الخاصة مجموعة من العروض الثقافية، والفنية متضمنة مسرحيات قصيرة، وعروضاً للكبار والصغار، بهدف نقل أهمية الفن والإبداع، ويشارك في المعرض هذا العام 28 فناناً مصرياً معاصراً.

حضر الافتتاح مجموعة من الشخصيات غير المصرية سواء من كتاب أو منسقين أو مثقفين، وأجرت "الشروق" حوارًا مع المنسق الفني والكاتب الإيطالي "دييجو فا" حول أيامه في مصر ورأيه في المعرض.

قال فا إنه رغم وجوده في مصر لعدد قليل من الأيام إلا أنه حرص على زيارة بعض المعالم السياحية المصرية، فقام بزيارة الأهرامات في الجيزة والمتحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة، كما زار برج القاهرة وتجول في شارع المعز وآثاره العريقة، وأوضح فا، أن أكثر الأماكن التي أعجبته للغاية في القاهرة هي الأهرامات الثلاثة، كما أنه لم يفوت فرصة تذوق الطعام المصري.

وفسر سبب دعوته إلى حضور المهرجان أنه مهتم بالفن الذي يقدمه الفنان المصري أحمد فريد، وأن لديه بعض المؤلفات عن تاريخ فريد الفني ولغته وأعماله الفنية، ولكنه أوضح من الصعوبة تقديم شرح مختصر عن كتاباته لأنها معمقة للغاية بشأن الفنان المصري.

وتواجد الفنان الإيطالي بجوار اللوحات الخاصة بأحمد فريد في المعرض كما أوضح لـ"للشروق" أنه تولى كتابة الوصف، الذي كتب على لوحة بيضاء في مقدمة أعمال فريد، ليشرح شخصية فريد الفنية وأعماله.

كتب فا بصفته منسقا لأعمال فريد الفنية: "أحمد فريد دائماً على علاقة خاصة بمواطنه طوال مسيرته الفنية، حيث تمثل أعماله الفنية امتداداً حياً له، عامداً على تقديم المشاهد العمرانية للمدن المصرية والمناظر الطبيعية الأثيرة، على الرغم من الطابع التجريدي الكامل لها، ويعرض فريد أعمالاً كبيرة الحجم لشارع المعز العامر بتاريخ العصور الوسطى".

وعبر دييجو عن انبهاره بالمعرض، حيث قال: "حقاً إنني أعجبت به جدا"، كما وصف الفن المصري المعاصر بأنه رائع.

وقال دييجو إنه يرغب في العودة لمصر مرة أخرى لأنه يتمنى زيارة الاسكندرية والأقصر، وأن تجربته في مصر كانت جميلة بالنسبة له.

وأضاف أن سبب اهتمامه بالفن الذي يقدمه الفنان أحمد فريد يرجع إلى أمرين الأول: "هو سبب فني لأن فريد فنان رائع وموهبة نقية عظيمة، وألهمني عمله للمرة الأولى التي رأيتها فيه الألوان والتوازن بين التجريدي والمجازي وقوة الفن التي يعبر عنها بدقة".

أما السبب الثاني هو على حد وصفه: "إن أحمد فريد رجل عظيم وليس فقط فنان عظيم يقوم بكثير من أعمال الخير مثل الصدقة ومساعدة الفقراء بفنه، وتجمعني به صداقة طيبة".

ويذكر أن أحمد فريد هو فنان تشكيلي مصري يبلغ من العمر 67 عاما بدأ مسيرته الفنية بعد عامه الـ50، درس في إيطاليا وعاش بها عدد من السنوات، حيث قال في تصريحات سابقة له أنه تنقل بين متخصصين فى الألوان لتعلم الخلط السليم ثم التحق بأكاديمية الفنون فى إيطاليا لمعرفة تكنيكات الرسم المختلفة.

وخلال 3 سنوات من الدروس عاشها هناك بدأ رحلته مع الفن التشكيلي، واشترك بعدها فى 9 معارض جماعية فى مدينة ميلانو الإيطالية ونيويورك بالولايات المتحدة، حتى وصل بفنه إلى أشهر دور المزادات والفن في العالم وهي دار كريستيز فى لندن ببريطانيا، حيث بيعت إحدى لوحاته بـ12 ألف دولار.