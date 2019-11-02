 وزير العدل السوداني: الحكومة لم تتبن سياسية بخصوص تسليم متهمين للمحكمة الجنائية - بوابة الشروق
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وزير العدل السوداني: الحكومة لم تتبن سياسية بخصوص تسليم متهمين للمحكمة الجنائية

أ ش أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 7:57 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 7:57 م

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قرارا بعد، بخصوص المطالبات الداخلية والخارجية بتسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية.

ونفت وزارة العدل السودانية المعلومات التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الالكترونية، في السودان، عن أن وزير العدل "شدد على تسليم المتورطين في انتهاكات انسانية للمحكمة الجنائية".

وأوضحت وزارة العدل، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن وزير العدل أكد خلال اجتماعه مع وفد "منظمة إنهاء الإفلات من العقاب"، الاسبوع الماضي - حرص الوزارة والحكومة الانتقالية على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء الافلات من العقاب، ولم يتطرق إلى موضوع التسليم للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف البيان أن وزير العدل أكد للوفد أن الحكومة، بحاجة إلى أن تكون لها سياسة واضحة إزاء هذا الأمر، متعهدا بالحديث إلى مجلس الوزراء حول ضرورة مناقشة الأمر، وتبني سياسة موحدة وواضحة بخصوصها.


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