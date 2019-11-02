الهند: ملتزمون بنتيجة شاملة ومتوازنة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده ترغب في رؤية طموح أكبر فيما يتعلق بقطاع الخدمات، حتى عندما تظل "ملتزمة بالتوصل إلى نتيجة شاملة ومتوازنة من المحادثات الجارية الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الاقليمية الشاملة .

وقال مودي ، الذي يشارك في قمة رابطة دول جنوب شرق اسيا(اسيان) في بانكوك، في تصريحات لصحيفة "بانكوك بوست" نقلتها وكالة بلومبرج"لقد طرحنا مقترحات معقولة بطريقة واضحة ونتفاوض بإخلاص".

وأضاف: "نود أن نرى مستويات متناسبة من الطموح بشأن قطاعات الخدمات من جانب العديد من شركائنا، ونحن مستعدون أيضا للنظر في المسائل الحساسة بالنسبة لهم".

وتابع أن الهند كانت واضحة من أن وجود اتفاقية للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مفيدة على نحو متبادل، أمر يصب في مصلحتها ومصالح كل الشركاء في المفاوضات".

وتسعى الهند منذ فترة طويلة إلى أن تسمح البلدان الأخرى بحرية حركة أكبر للعمالة والخدمات، مقابل فتح سوقها البالغ أكثر من مليار نسمة أمام سلع معينة.

وتشارك في المفاوضات الدول العشر الأعضاء في آسيان وهى (بروناي ، كمبوديا ، إندونيسيا ، لاوس ، ماليزيا ، ميانمار ، الفلبين ، سنغافورة ، تايلاند وفيتنام،إضافة إلى استراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والهند.