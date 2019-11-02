وزير خارجية الصين يؤكد ضرورة دعم بكين وباريس للتعددية والحفاظ على سلطة الأمم المتحدة

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إنه يتعين على فرنسا والصين دعم التعددية والحفاظ على سلطة الأمم المتحدة من أجل خلق طاقة إيجابية للعالم.

وأضاف وانغ –خلال محادثة هاتفية مع "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي- أن الصين ترحب بزيارة الدولة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين، وتولي أهمية كبيرة لها، كما ترحب بحضوره معرض الصين الدولي الثاني للواردات المقرر في شنجهاي خلال الفترة من 5 حتى 10 نوفمبر الجاري.

وتابع وانغ –وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- أن زيارة ماكرون ستحقق مستوى أعلى آخر من التواصل الاستراتيجي بين زعيمي الدولتين، وأن دعم الدولتين للتعددية هي المسؤولية التي يتعين عليهما تحملها بصفتهما عضوين دائمين بمجلس الأمن.

وأوضح أن الصين تعتزم اتخاذ جميع التحضيرات الضرورية مع فرنسا لضمان تحقيق نتائج مثمرة للزيارة.

من جانبه، قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي"إيمانويل بون" إن فرنسا على استعداد للتنسيق الوثيق مع الصين لتعميق التعاون متبادل النفع في مختلف المجالات، وضمان أن الزيارة ستحقق نجاحا كاملا وتقدما جديدا في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فرنسا والصين.