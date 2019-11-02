رواندا تصادق على اتفاقية للتعاون مع روسيا في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية

أقرت الحكومة الرواندية بصورة نهائية اتفاقا مبدئيا للتعاون مع روسيا في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض سلمية، ومن المتوقع أن يؤدى هذا الإجراء إلى تعزيز العلاقات بين رواندا و روسيا وتحقيق المصالح الروسية في المنطقة.

وكان قد تم التوقيع على اتفاق مبدئي بين البلدين بشأن استخدام الطاقة النووية خلال شهر ديسمبر الماضي في موسكو، حيث جرى الاتفاق على قيام علماء روس بإنشاء مركز للتكنولوجيا والعلوم النووية في العاصمة الرواندية / كيجالى / وقد تعزز هذا الاتفاق خلال شهر مايو الماضي عندما توصلت شركة "روساتوم جلوبال" الروسية للطاقة النووية إلى اتفاق لإنشاء هذا المركز بحلول عام 2024.

وذكرت الحكومة الرواندية أن هذا المركز سيساعد على استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة وحماية البيئة.