ضبط تشكيل عصابي ينقب عن الآثار داخل مدرسة خاصة في المنيا

تمكن رجال البحث الجنائي بقسم شرطة المنيا، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار وبحوزته تمثال يشتبه في أثريته، أثناء عملهم داخل مدرسة خاصة وسط مدينة المنيا، واقعة بمنطقة معروفة بأثريتها.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا، بقيام عدد من عمال مدرسة القومية الخاصة بالحفر والتنقيب داخل المدرسة، عن الآثار.

وكشفت تحريات البحث الجنائي عن وصول معلومات لمحمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بوجود تنقيب داخل المدرسة، فشكل لجنة من محمد خليفة مسئول أمن الإدارة، ومحمد فاروق مدير إدارة التعليم الخاص، والتوجيه المالي والإداري، والخدمات الداخلية، وتم التفتيش على المدرسة منذ حوالي شهر، ولم يتوصلوا لشيء.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم مداهمة المدرسة، وضبط عامل ومدرسة وآخرين، ينقبون وبحوزتهم أدوات الحفر، وتمثال يشتبه في أثريته.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.