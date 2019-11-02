ارتفاع عدد ضحايا هجوم على موقع للجيش في مالي إلى 54 قتيلا

أعلن ذلك المتحدث باسم حكومة مالي، يايا سانجاري، اليوم السبت أن هجومًا مسلحًا على موقع للجيش في شمالي البلاد أسفر عن مقتل 53 جنديا ومدني واحد.

وأضاف سانجاري في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء أن تعزيزات تم الدفع بها إلى موقع الجيش في انديليماني قرب حدود النيجر، عثرت على 54 جثة وأبلغت عن اضرار مادية جسيمة".

كان مسؤولون قد صرحوا في وقت سابق اليوم السبت بان 35جنديا قد قتلوا في الهجوم.

وقال الجيش المالي في بيان على موقعه اليوم السبت إن الهجوم، الذي يعتقد أن مسلحين إسلاميين قاموا بتنفيذه، وقعت في وقت مبكر من صباح أمس الجمعة في قاعدة بمنطقة اندليماني، في شمال البلاد على الحدود مع النيجر.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم آخر أسفر عن مقتل 38 جنديا ماليا في موقعين عسكريين في أوئل الشهر الماضي. ويعتقد أن مسلحين إسلاميين كانوا وراء الهجوم أيضا.

وذكر الجيش المالي في وقت سابق أن 20 جنديا نجوا من الهجوم وأن الوضع تحت السيطرة، لافتًا إلى أن تحقيقا يجري بهذا الشأن.

وتعرضت منطقة وسط وشمال مالي لأعمال عنف متكررة وهجمات في أعقاب انقلاب عسكري وقع في عام 2012، والذي شهد سيطرة جماعات متمردة انفصالية وفي وقت لاحق مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة على المنطقة.

وساعدت العمليات التي قامت بها قوات عسكرية فرنسية وإفريقية فضلا عن جهود جيش مالي في طرد المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة، إلا أن أنشطة المتمردين والعمليات العسكرية مستمرة في المنطقة على الرغم من التوقيع على عدة اتفاقيات سلام.