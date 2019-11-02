مجلس الوزراء السوداني يوجه بتشكيل لجنة لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر

وجه مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع استثنائي عقده خارج مقر الحكومة اليوم السبت، بتشكيل لجنة لإحياء ذكرى ثورة ديسمبر، تضم في عضويتها ممثلين لأسر الشهداء والشباب والمرأة ولجان الأحياء، إضافة للأحزاب السياسية والقوى النظامية ومبدعين في المجالات المختلفة.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار ديسمبر شهرا للثورة، على أن تستمر النشاطات الخاصة بإحياء الذكرى الأولى للثورة طيلة أيام الشهر.

وكان مجلس الوزراء السوداني عقد اجتماعا استثنائيا خارج مقره، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وقال المجلس - في بيان - إن الاجتماع عقد في إحدى ضواحي الخرطوم، وبحث عددا كبيرا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالجهاز التنفيذي والعلاقة بين الوزارات والتحديات التى تواجهها، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم السودان على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أجرى المجلس تقييماً لأداء الحكومة الانتقالية خلال الشهرين الماضيين، وخلص إلى عدد من القرارات التي من شأنها تذليل العقبات وتجاوز التحديات الماثلة والمتوقعة.

وناقش مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع الخطط والمشاريع المدرجة في برنامج الحكومة الانتقالية للفترة القادمة.