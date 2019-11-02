إيطاليا بصدد حظر رحلات «ماهان إير» الإيرانية في منتصف ديسمبر

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قال مسؤول إيراني في مجال صناعة الطيران يوم السبت إن إيطاليا ستحظر رحلات شركة (ماهان إير) الإيرانية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لاتخاذ إجراء ضد الشركة المتهمة من الغرب بنقل عتاد عسكري وعسكريين إلى مناطق الحروب في الشرق الأوسط.

وحظرت ألمانيا وفرنسا بالفعل رحلات هذه الشركة وأبلغ وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو نظيره الأمريكي مايك بومبيو في أوائل أكتوبر تشرين الأول بأن روما تدرس احتمال اتخاذ قرار مماثل.

وقالت هيئة الطيران المدني الإيطالية (إي.إن.إيه.سي) في بيان إن حظر رحلات (ماهان إير) سيسري اعتبارا من منتصف ديسمبر كانون الأول.

وأكد اتحاد شركات الطيران الإيرانية (إيه.آي.إيه) نبأ الحظر.

ونقلت وكالة مهر عن مقصود أسدي أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية قوله ”إلى جانب ضغوطهم على بلدنا، ضغط الأمريكيون على إيطاليا لوقف رحلات ماهان إير إلى روما وميلانو“.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع مسؤولي شركة (ماهان إير) للتعليق.

وكانت ألمانيا سحبت ترخيص شركة الطيران في يناير كانون الثاني في أعقاب ضغوط أمريكية بينما حظرتها فرنسا في مارس آذار متهمة إياها بنقل عتاد وعسكريين إلى سوريا ومناطق صراع أخرى بالشرق الأوسط.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على (ماهان إير) في عام 2011، قائلة إنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني.

وتأسست (ماهان إير) عام 1992 كأول شركة طيران إيرانية خاصة ولديها أكبر أسطول من الطائرات في البلاد وتسير رحلات لعدد من البلدان الأوروبية والآسيوية.