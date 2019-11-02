يفتتح المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، معرضًا لفنون الخط العربي والزخرفة بعنوان "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية" في السابعة من مساء غد الأحد بمركز الهناجر للفنون.

المعرض الذي تنظمه مكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، يشارك فيه أكثر من ٩٥ فنانًا وفنانة من أعضاء المكتبة، من مختلف محافظات مصر وبأعمار عديدة، ويتضمن المعرض أكثر من ١٤٠ لوحة، ويستمر حتى ٨ نوفمبر الجاري.

ويشهد الافتتاح ياسر عثمان، مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، والفنان محمد دسوقي مدير عام مركز الهناجر للفنون، وكوكبة من الفنانين التشكيليين وعشاق فن الخط العربي والزخرفة.