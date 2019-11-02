الشرطة الفرنسية تجري تحقيقات بعد تهديد بسكين داخل أحد مقارها

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ذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة الفرنسية تجري تحقيقات في تهم من بينها الإرهاب بعد اقتحام شخص بسكين مركزا لها بجزيرة لا ريونيون الفرنسية.

وقالت وسائل إعلام منها محطة فرانس إنفو إن شابا هدد امرأة بعد ظهر اليوم السبت في مقر للشرطة في سان دنيس، مشيرة إلى أن أحدا لم يصب بجروح وأن الشرطة ألقت القبض على الشاب.

وأضافت وسائل الإعلام أن الرجل صاح خلال اعتدائه بكلمة "الله أكبر" بالعربية، مشيرة إلى أن الحالة النفسية للمهاجم يتم فحصها كذلك.

وكان موظف بالشرطة الفرنسية يعتقد أنه متطرف فكريا قتل بداية أكتوبر الماضي أربعة من زملائه هم ثلاثة رجال وامرأة بإدارة شرطة باريس باستخدام سكين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد الفرنسيين بعد هذا الاعتداء الدموي بشن "حرب بلا هوادة" على التطرف الإسلاموي.