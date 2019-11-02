 استشهاد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة - بوابة الشروق
السبت 2 نوفمبر 2019 7:02 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

استشهاد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة


نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:22 ص | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 6:22 ص

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وشنّت إسرائيل سلسلة غارات، فجر السبت، على مواقع لحركة حماس والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة في بيان نقله موقع "سكاي نيوز": "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى ناصر بخانيونس جنوب القطاع".

وقال شهود عيان إن المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوية استهدفت موقع تدريب عسكري لحماس غربي خانيونس. وكان دوي الانفجارات مسموعا في كل أنحاء قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك