استشهاد فلسطيني إثر غارة جوية إسرائيلية بقطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب فلسطيني في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بعد ساعات على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وشنّت إسرائيل سلسلة غارات، فجر السبت، على مواقع لحركة حماس والفصائل الأخرى في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فلسطينيين.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة في بيان نقله موقع "سكاي نيوز": "أصيب ثلاثة مواطنين بجروح بين خطيرة ومتوسطة، ونقلوا إلى مستشفى ناصر بخانيونس جنوب القطاع".

وقال شهود عيان إن المصابين الثلاثة أصيبوا إثر غارة جوية استهدفت موقع تدريب عسكري لحماس غربي خانيونس. وكان دوي الانفجارات مسموعا في كل أنحاء قطاع غزة.