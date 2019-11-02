القبض على 19 شخصًا في إطار تحقيقات إيطاليا عن عصابة هيروين دولية

تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على 19 شخصًا، معظمهم من تنزانيا، في إطار عملية تفكيك لعصابة تتاجر في الهيروين متورط بها أكثر من 150 مشتبها بهم في أفريقيا، وآسيا، وأوروبا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن شرطة قوات الدرك الوطني الإيطالية المعروفة باسم "كارابينييري" قولهم إن عملية الاعتقال التي نُفذت اليوم السبت، ناجمة عن تحقيق بدأ في عام 2012 عندما تمت مصادرة هيروين في بلدة بيروجيا وسط إيطاليا.

وكشف المحققون آنذاك أن زعيم العصابة شخص واحد من تنزانيا هو من وجه - من مقره في بولندا - شحنات الهيروين من آسيا إلى إيطاليا لبيعها بالتجزئة.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أنه منذ بداية التحقيقات، تم إلقاء القبض على 144 مهربًا للمخدرات، موضحة أن تجار المخدرات استغلوا في بادئ الأمر أفارقة، ثم قاموا لاحقًا بالتعامل مع إيطاليين، ويونانيين، وإسبانيين، وبلغاريين، ومجريين لتهريب المخدرات.

كما أفادت الشرطة أن مهربي المخدرات وصلوا إلى إيطاليا على متن وسائل نقل البضائع إلى البلاد من بينها قوارب، وطائرات، وقطارات، وحافلات وسيارات أجرة.

ولفتت الشبكة الإخبارية إلى أنه خلال سير التحقيقات تم مصادرة كمية من الهيروين تقدر قيمتها بـ 35 مليون يورو (أي ما يعادل 39 مليون دولار)، وكوكايين يقدر قيمته بـ 4.2 مليون يورو (أي ما يعادل 4.7 مليون دولار).