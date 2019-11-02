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أقيم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الاتحاد السكندري أمام المحرق البحرينى والمقرر إقامتها غداً في الثامنة مساءا علي ستاد الإسكندرية في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية للأندية الابطال.

وحضر عامر حسين، رئيس منطقة الإسكندرية لكرة القدم وعبد الجليل إمام مدير الكرة وسمير محجوب المدير الإداري وهانى العوضي المنسق الإعلامي وشريف سعد مدير إستاد الإسكندرية الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم السبت.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء زعيم الثغر في لقاء الغد القميص الأخضر والشورت الأخضر والجوارب الخضراء فيما يرتدي حارس المرمى القميص الأزرق والشورت الأزرق والجوارب الزرقاء.

وسيرتدي نادي المحرق البحرينى القميص الأحمر والشورت الأحمر والجوارب الأحمر ويرتدي حارس المرمى القميص الأصفر والشورت الأصفر والجوارب الاصفر .