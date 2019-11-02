 وزير الطاقة الروسي: حققنا 93% من أهداف اتفاق «أوبك بلس» في خفض إنتاج النفط خلال أكتوبر - بوابة الشروق
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وزير الطاقة الروسي: حققنا 93% من أهداف اتفاق «أوبك بلس» في خفض إنتاج النفط خلال أكتوبر

أوبك
أوبك
أ ش أ
نشر فى : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:54 م | آخر تحديث : السبت 2 نوفمبر 2019 - 4:54 م

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم /السبت/، أن روسيا خفضت إنتاج النفط في أكتوبر الماضي بمعدل 211 ألف برميل عن أكتوبر عام 2018 أي أنها أوفت بشروط اتفاقية "أوبك +" بنسبة 93% بينما كان الخفض في نهاية الشهر أكثر من الحجم المتفق عليه 298 ألف برميل.

ذكرت ذلك وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية نقلا عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وقررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية، ضمن صفقة (أوبك +) في نهاية عام 2018، تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط السارية منذ بداية 2017، ووافقت هذه الدول على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، منها 228 ألفا على عاتق روسيا وتمت صياغة الاتفاقية الجديدة للنصف الأول من عام 2019.


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