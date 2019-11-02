تركيا تهدد بإعادة سجناء «داعش» إلى أوروبا

هدد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، السبت، بإعادة سجناء تنظيم داعش الإرهابي إلى بلدانهم الأصلية في الدول الأوروبية.

وعن الموقف الأوروبي الذي تقول تركيا إنه جعلها تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء، علق الوزير التركي قائلا "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضا.. سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم". وفقا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

واعتقلت تركيا بعض أعضاء داعش الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

ويأتي التهديد التركي، فيما تحول سجناء داعش، شمالي سوريا، إلى ورقة ضغط على الدول الأوروبية التي ترى في عودة المتشددين خطرا على أمنها القومي، لاسيما أنها تعرضت لعدة هجمات إرهابية في السابق.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد هدد بدوره أن بنقل سجناء داعش إلى حدود الدول الأوروبية، في حال لم تبادر دول مثل فرنسا وألمانيا إلى استعادة المتشددين الذين يحملون جنسيتها.

ويقول ترامب إن بلاده لن تتحمل عبء سجن أولئك المتشددين، مؤكدا أن الدول الأوروبية لا تتعاون كثيرا في ملف "الدواعش" الذي يقبع الآلاف منهم في سجون تديرها قوات كردية.

وفي الآونة الأخيرة، أثار عدوان تركيا على شمالي سوريا، مخاوف غربية من احتمال تسلل المتشددين، لاسيما أن العملية العسكرية لأنقرة أضعفت المسلحين الأكراد في المنطقة، بعدما أدوا دورا بارزا في دحر تنظيم داعش الإرهابي.

ولقي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، مصرعه، مؤخرا، في عملية عسكرية أميركية، شمال غربي سوريا، لكن واشنطن ترى أن التنظيم لم ينته بعد بشكل نهائي رغم فقدانه السيطرة على الأرض بنسبة مئة في المئة.

وتقول الولايات المتحدة إنها ستحافظ على وجودها العسكري، شمال شرقي سوريا، تفاديا لوقوع حقول النفط في أيدي تنظيم داعش، وهو ما قد يضمن تمويلا للمتشددين.