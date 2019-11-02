النقابة الجزائرية للقضاة تقرر الاستمرار في الإضراب

قررت النّقابة الجزائرية للقضاة اليوم السبت الاستمرار في الاضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ"إجراء التدابير البوليسية" ضد القضاة .

وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة"يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية"، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.

وأكدّت النقابة "أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".

وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي ظهر أمس في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التّحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح الذي خاطبه قائلا "يجب أن تواصل حتى النّهاية"، الجملة التي أثارت انتباه الجزائريين.